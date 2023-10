Alerte, c’est la crise.

« J’ai essayé d’avoir des gens du vestiaire, et je les ai eus. Je ne vais pas dire les noms, car ça peut les mettre en difficulté. Mais (Fabio) Grosso, il est déjà sur la sellette. Il n’y a quasiment plus un joueur qui peut le voir. Il y a des joueurs expérimentés, très expérimentés, qui m’ont même dit qu’il était parmi les entraîneurs les plus nuls qu’ils ont eus. Il s’est mis tout le monde à dos. » Ces mots de Jérôme Rothen, prononcés à l’antenne de RMC lundi soir (au lendemain de la défaite lyonnaise contre Clermont qui a fait chuter le club à la dernière place du championnat) n’ont pas vraiment été du goût de l’entraîneur de l’OL, que ces infos soient vraies ou non. L’Équipe rapporte ce mardi soir que l’Italien est quelque peu parti en vrille.

🔥 Les révélations de @RothenJerome sur le vestiaire de l'OL : 🎙 "Grosso est déjà sur la sellette. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Certains m'ont dit qu'il était dans les plus nuls des entraîneurs qu'ils ont eu. Il s'est mis tout le monde à dos." pic.twitter.com/ZenPlmj2CH — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 23, 2023

« Enfermé avec son groupe dans le vestiaire, il a demandé que celui qui était allé raconter cela se dénonce, que cela pouvait arriver de déraper, mais qu’il jouait contre l’équipe et contre le club dans une période déjà assez compliquée, écrit le quotidien sportif. Après plus de 30 minutes, personne n’a parlé et l’entraîneur italien a décidé d’annuler la séance d’entraînement de l’après-midi. » Et il aurait expliqué « qu’il avait lui aussi ses réseaux et qu’il trouverait d’où sont sorties les allégations à son encontre ». Parmi les joueurs, on réfléchirait à la publication d’un communiqué commun pour affirmer un soutien total envers le coach.

Ambiance Knysna à l’OL Training Center.

