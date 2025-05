OL : John Textor adresse une lettre ouverte aux supporters et les rassure

Beau parleur ?

Dans un long communiqué balancé sur son site web personnel, John Textor, président de l’Olympique lyonnais, a tenu à s’adresser à ses supporters concernant la situation financière du club et la désinformation dont il serait victime. Ainsi, l’Américain a souhaité rebondir sur les articles évoquant les potentielles sanctions à venir pour l’OL, tant au niveau de la DNCG que de l’UEFA. « La thèse de ces articles est toujours la même : si l’OL continue de perdre de l’argent, ou si les actionnaires d’Eagle choisissent de ne pas investir davantage, alors l’OL sera expulsé du championnat, ou de l’UEFA, avance Textor. Les détails peuvent changer, et les scénarios hypothétiques se multiplieront et deviendront plus alarmants, à chaque article de presse resté sans réponse – et nous choisissons tout simplement de ne pas répondre à la plupart de ces articles. »

« Ces articles reposent sur des demi-vérités »

Pour rassurer les supporters, John Textor évoque ainsi des articles ne reposant que sur « des demi-vérités qui ne sont pas encore vraies et pourraient ne jamais se produire ». Concernant l’accord financier proposé par l’UEFA à Lyon, pour ne pas exclure le club de ses coupes d’Europe, le dirigeant évoque « un processus classique qui permet aux clubs de passer de leurs normes opérationnelles pré-UEFA à un standard minimal de durabilité ». Enfin, sans entrer dans le détail, l’intéressé a tenu à dresser un bilan abstrait de ces investissements : « Depuis décembre 2022, outre le coût de notre acquisition de l’OL, nous avons investi plus de 293 millions d’euros directement dans votre club. Bien sûr, notre investissement a financé les lourdes pertes d’exploitation dont nous avons hérité, mais nous avons également investi massivement dans notre équipe pour concourir à des titres européens de plus en plus prestigieux. » Tout cela en assurant que « d’ici le 30 juin 2025, nos activités footballistiques, à l’étranger comme en France, seront bien positionnées pour être rentables ». Un début de bataille contre la presse.

Wait and see.

L’UEFA propose un accord financier à l’OL pour ne pas l’exclure des coupes d’Europe