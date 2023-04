OGC Nice : Didier Digard va passer son BEPF

Le comptable niçois va pouvoir enfin respirer.

Didier Digard (36 ans) va passer son BEPF. Il a effectivement été admis à la session 2023-2024 des candidats au brevet d’entraîneur professionnel de football. L’OGCN n’aura donc bientôt plus à payer les 25 000 euros d’amende qui se désactiveront dès son entrée en formation. La liste, où on retrouve notamment les entraîneurs du FC Fleury 91 (D1F), Fabrice Abriel, ou du Thonon Évian FC (N2), Bryan Bergougnoux, a été dévoilée aujourd’hui.

Très fier de vous annoncer mon entrée en formation au BEPF (2023-2024) 💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/EdHiwNxE4c — Fabrice Abriel (@FabriceAbriel) April 6, 2023

Stéphane Nado (U23 féminines du Maroc), Lilian Nalis (adjoint de Haise à Lens), Grégory Poirier (FC Martigues, N1), Baptiste Ridira (Saint-Pryvé Saint-Hilaire, N2), Sandrine Soubeyrand (Paris FC, D1F), Patrick Videira (AS Furiani, N2) et Jean-François Vulliez (directeur de l’académie de l’OL) complètent la liste.

On attend Will Still maintenant !