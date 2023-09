National : le Red Star bat Martigues et passe leader

Martigues 0-1 Red Star

But : Hachem (55e)

Décidément, Martigues va penser qu’il a trouvé sa bête noire.

Car le Red Star, seule formation à s’être imposée la saison dernière à Turcan, a récidivé ce lundi lors du choc de la quatrième journée de National : sur le plus petit des scores et grâce à un but d’Hachem inscrit à l’approche de l’heure de jeu sur un service de la tête de l’expérimenté Ndoye, les visiteurs se sont de nouveau imposés. Suffisant pour prendre, seuls, la tête du classement avec neuf points (contre sept pour leurs adversaires, cinquièmes).

⏱56' Ouvertuuuuuuure du score pour le @RedStarFC !!!!! Hachem marque sur une remise de la tête de Cheikh Ndoye ! 0-1 #FCMRED ➡️ https://t.co/n2lxWHl7Kz pic.twitter.com/W7rsVbj6yC — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) September 4, 2023

Dans une opposition serrée et particulièrement disputée (six cartons jaunes, cinq pour la seule première période), les locaux n’ont pas réussi à trouver la faille malgré un premier coup de casque de Tlili qui est passé au-dessus. À l’autre bout du terrain, Botella aurait ensuite dû ouvrir le score… mais le milieu de terrain a, de manière incompréhensible, raté l’immanquable. Pas grave, puisque son collègue a marqué la seule réalisation de la rencontre en début de seconde mi-temps.

Et il n’y a jamais eu d’égalisation, en dépit de nombreuses opportunités ou d’un poteau de Najim sur la fin.

Martigues (4-4-2) : Cagnon – Soilihi, Morante, Djaha (Hadjem, 73e), Zouaoui – Hemia, Orinel (Calvet, 63e), Robin, Kembolo (Najim, 63e) – Montiel (Mezu, 63e), Tlili (Gomes, 87e). Entraîneur : Poirier.

Red Star (3-4-2-1) : Beunardeau – Meyapya, Mendy, Kouagba – Cissé, Dembi (Doucouré, 63e), Hachem, Durand (Gozzi, 84e) – Botella (Ikanga, 46e ; Anani, 80e), Ifnaoui – Ndoye. Entraîneur : Beye.

