Nasser met la pression sur Kylian Mbappé

Nasser al-Khelaïfi serre la vis.

Aux côtés de son nouvel entraîneur Luis Enrique en conférence de presse ce mercredi, le président du Paris Saint-Germain n’a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé. Le mois dernier, la star parisienne a informé son club qu’il n’avait pas la volonté de prolonger son contrat. Celui-ci court jusqu’à l’été 2024.

💬: Nasser al-Khelaïfi: "Pour Mbappé, c'est très clair : s'il veut rester, nous, on veut qu'il reste, mais il doit signer un nouveau contrat" Revivez la conférence de presse de Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi ici > https://t.co/ncl2JLporC pic.twitter.com/fzM0MFuZ17 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 5, 2023

Interrogé sur le sujet, donc, Nasser al-Khelaïfi s’est montré catégorique. « Notre position est claire. Si Kylian veut rester, et on veut qu’il reste, il faut qu’il signe un nouveau contrat. On ne va pas laisser le meilleur joueur du monde aujourd’hui partir gratuitement. […] La position du PSG est claire, je ne vais plus me répéter », a-t-il fait savoir avant de quitter la salle. À noter que c’est la première fois que le club communique sur ce sujet, depuis le début de ce nouveau feuilleton.

C’est bien compris ? Il ne répétera plus.

