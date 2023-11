Naples : Walter Mazzarri en passe de doubler Igor Tudor ?

Triviale poursuite.

Pour remplacer Rudi Garcia en partance, le président du Napoli Aurelio De Laurentiis serait tenté par un retour de Walter Mazzarri sur son banc. Ce dernier y avait déjà passé quatre saisons de 2009 à 2013 et serait la préférence de la direction, car partant pour un contrat court le liant au Napoli jusqu’à la fin de la saison. Selon les informations d’Eurosport, une rencontre est prévue ce mardi 14 novembre entre les deux parties.

🔵 Napoli are advancing in talks with Walter Mazzarri while negotiations are currently on stand-by with Igor Tudor.

Napoli offered 8 month contract and Tudor rejected — he never said yes despite reports.

No financial issues — but former OM coach just prefers long term projects. pic.twitter.com/MBFD3Fa3l0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023