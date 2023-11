Igor Tudor en approche de Naples

André Villas-Boas qui veut devenir président de Porto, Marcelino nommé coach de Villarreal, Sampaoli viré il y a un mois et demi, les ex-entraîneurs de Marseille font les choux gras de la presse football.

Cette semaine ne dérogera pas à la règle, puisque c’est du côté de Naples que deux nouveaux protagonistes font leur apparition, en sens contraire. D’un côté, Rudi Garcia, qui va officiellement être remercié très prochainement, de l’autre Igor Tudor, qui devrait vraisemblablement le remplacer, selon des informations de Fabrizio Romano qui ont pris de l’épaisseur ces dernières heures.

🚨🔵 Napoli have decided to proceed with Igor Tudor as fav candidate for head coach role. Talks will take place today in order to discuss contract, salary and more details.

Tudor will speak to president De Laurentiis in order to get it sealed. pic.twitter.com/456VLfmmp3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2023