Mussolini fait son retour à la Lazio

La Duce vita.

Romano Floriani Mussolini, l’arrière-petit-fils du dictateur Benito Mussolini, est de retour à la Lazio. Le club romain a activé la clause de rachat du défenseur, formé dans la capitale, après une saison en prêt en Serie B avec la Juve Stabia.

Prêté depuis deux ans, d’abord en Serie C à Pescara, puis en deuxième division cette saison, le joueur de 22 ans a largement gagné en temps de jeu et en régularité, contribuant à la belle saison de la Juve Stabia, promue l’été dernier et finalement cinquième de Serie B et demi-finaliste des play-offs.

Le jeune homme avait suscité la polémique lors de son arrivée à la Juve Stabia en choisissant de porter le nom de Mussolini sur son maillot (Floriani est le nom de son père, Mussolini celui de sa mère). « Il y aura toujours des préjugés par rapport à mon nom de famille, mais mon travail n’a rien à voir avec cela et cela ne me pèse pas », avait expliqué le joueur il y a quelques années.« On a également beaucoup plaisanté sur le fait que je joue arrière droit. J’en rigole aussi. »

Heureusement quand même qu’un certain dictateur allemand n’a pas eu de descendants.

