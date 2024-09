Mort de Pierre Alonzo, ancien dirigeant historique du PSG

Mercredi noir.

Pierre Alonzo, père du gardien Jérôme Alonzo, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l’âge de 84 ans. Ancien milieu de terrain, il a ensuite consacré la majeure partie de sa carrière au Paris Saint-Germain, qu’il intègre en 1976, soit six années seulement après sa création. Il y occupera trois postes au sein de club : responsable du recrutement, entraîneur de l’équipe réserve et coach intérimaire de l’équipe première à plusieurs reprises.

Le Paris Saint-Germain a appris la disparition de Pierre Alonzo, ancien entraîneur de l’équipe première et réserve du club de la capitale notamment, et papa de Jérôme Alonzo, l’ancien gardien de but des Rouge et Bleu. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2024

Également coach de la réserve à Nice et Bastia, il revient dans le club de la capitale une dernière fois en 2000, pour épauler Luis Fernandez comme adjoint. « Le Club présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Pierre Alonzo et a une pensée toute particulière pour Jérôme Alonzo » a annoncé le PSG sur son site.

La rédaction de So Foot s’associe à la peine provoquée par cette disparition.

