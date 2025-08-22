- France
Mort de Jean Pormanove : l'avocat d'Adil Rami dément toute implication
Depuis plusieurs jours, les hommages fusent après le décès en live du streamer Jean Pormanove (dont le vrai nom est Raphaël Graven), survenu à la suite d’un live de plus de douze jours sur la plateforme Kick. Les accusations également, après que le contenu proposé sur les lives du « Lokal » (humiliations répétées ou agressions physiques) a fait le tour des réseaux sociaux. Dans le monde du foot, Adil Rami a été pointé du doigt pour avoir participé à ce triste spectacle, en donnant des conseils sur comment se battre lors d’un live datant de mars 2024.
« Il n’a jamais été spectateur ni acteur des contenus »
Face à ces accusations, l’avocat du nouveau consultant de Ligue 1+, Jules Plancque, clame l’innocence de son client dans des propos rapportés par L’Équipe ce vendredi. « Monsieur Adil Rami souhaite rappeler qu’il n’a jamais été spectateur ni acteur des contenus visés, et qu’il n’en a pas davantage assuré la promotion. L’y associer, de quelque manière que ce soit, et plus encore dans un tel contexte, serait inadmissible. »
Concernant le live où Adil Rami est intervenu, l'avocat assure qu'il s'inscrivait « dans un cadre exclusivement convivial, associant échanges et moments de détente, à une période où les protagonistes envisageaient simplement la pratique de ce sport de manière ludique et dans le respect des règles de l'art. La vidéo mentionnée en témoigne sans équivoque. »
MBC