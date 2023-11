Montpellier indique que le départ de Sakho se fait « de bonne foi »

En bonne et due forme.

« Depuis dix jours, un emballement médiatique s’est créé autour du club autour d’un “accrochage” entre Michel Der Zakarian et Mamadou Sakho. Contrairement à ce qui a été dit et relayé, aucune mise à pied à titre conservatoire n’a été prise à l’encontre de Mamadou Sakho, a indiqué le club de Montpellier dans un communiqué, quelques minutes après l’annonce de départ par le défenseur de 33 ans, à l’issue de 10 jours de réflexion, les parties se sont, de bonne foi, entendues pour mettre un terme à la relation contractuelle qui les liait. Le MHSC tient à remercier Mamadou Sakho pour son implication durant son passage montpelliérain et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour la suite. » L’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’ira donc pas jusqu’à la fin de son bail avec le MHSC qu’il semble quitter en bons termes.

La vérité éclatera dans dix ans, c’est bien connu.

Mamadou Sakho quitte Montpellier