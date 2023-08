Mondial 2023 : la France prévoit cinq changements pour le match contre le Panama

Un gros remaniement.

Hervé Renard devrait effectuer cinq changements pour le dernier match de poules de l’équipe de France, ce mercredi midi contre le Panama. Sous le coup d’une suspension, Sakina Karchoui, Kenza Dali et Sandie Toletti devraient ainsi démarrer sur le banc. De leur côté, Wendie Renard et Eugénie Le Sommer seront laissées au repos après avoir enchaîné les deux premières rencontres.

Karchaoui devrait alors être remplacée par Estelle Cascarino, tandis qu’Elisa de Almeida prendrait la place de Renard. Au milieu de terrain, Clara Mateo et Léa Le Garrec occuperaient les positions de Toletti et Dali. Enfin, en attaque, la lyonnaise Vicki Becho, accompagnée de sa probable future coéquipière en club, Kadidiatou Diani, compensera l’absence de Le Sommer. Pour rappel, les Bleues sont en tête du groupe F avec quatre points, à égalité avec la Jamaïque et devant le Brésil (trois points), et tenteront de valider leur billet pour les huitièmes de finale. Les Panaméennes sont dernières.

Attention au 0-0.

