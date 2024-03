Mile Svilar privé des Diables rouges pour des raisons administratives

Dans le Mile.

Propulsé au poste de titulaire à la Roma, Mile Svilar fait bonne impression dans les cages de la Louve. Ces dernières semaines, des rumeurs ont même circulé autour d’une convocation du gardien pour les matchs amicaux de la Belgique au mois de mars. Le portier possède les nationalités belge et serbe, mais aurait dernièrement refusé l’appel de la Serbie, selon le média Informer. S’il avait déjà disputé une rencontre amicale avec les Aigles en septembre 2021, le doute persistait autour d’un possible changement de nationalité sportive : le règlement de la FIFA stipule en effet qu’un joueur ayant disputé moins de trois matchs officiels peut changer de sélection.

Ce jeudi, Domenico Tedesco a dévoilé sa liste pour les matchs face à l’Irlande et l’Angleterre. Svilar ne fait pas partie des quatre gardiens choisis par l’Italo-Allemand (Arnaud Bodart, Koen Casteels, Thomas Kaminski et Matz Sels). Le sélectionneur s’est brièvement expliqué, indiquant l’impossibilité de convoquer le Romain pour des raisons administratives : « On le suit depuis plusieurs mois, bien sûr. Mais il ne peut pas nous rejoindre d’un point de vue légal, il ne peut plus changer de fédération. » Concernant le reste de la liste, on peut noter l’absence de Kevin De Bruyne, blessé, ainsi que la première sélection de Koni De Winter, défenseur au Genoa. Domenico Tedesco a aussi annoncé que la Fédération belge avait prolongé son contrat jusqu’en 2026.

Les Diables rouges ont aussi dévoilé durant la journée leurs magnifiques maillots pour l’Euro 2024.

