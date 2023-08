Mike Dean avoue avoir ignoré la VAR pour protéger son ami Anthony Taylor

Solidaire.

En août 2022, Tottenham avait arraché le nul à Chelsea (2-2) au bout du temps additionnel grâce à un but de Harry Kane. Pourtant, l’action précédente aurait pu aboutir sur une faute pour les Blues, voir un carton rouge à l’encontre Cristian Romero, coupable d’avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella. Mike Dean, chargé de la VAR durant le choc londonien, n’avait pas demandé à Anthony Taylor, arbitre central, de revoir les images du contact.

Dans le podcast Up Front, ce jeudi, le premier est revenu sur cet incident malheureux en expliquant que son geste était délibéré : « J’ai dit à Anthony après coup : je ne voulais pas t’envoyer sur l’écran après ce qui s’était passé pendant le match. (…) C’est un ami et je pense que je ne voulais pas l’envoyer à l’écran parce que je ne voulais pas qu’il ait encore plus de chagrin ». Aujourd’hui à la retraite l’excentrique Mike Dean avait été retiré de son poste dans le camion VAR les deux mois suivants cette rencontre. Aujourd’hui encore, il avoue avoir été souvent « pétrifié » face aux multiples écrans.

Ce qu’on ne sait pas, c’est si Michael Oliver avait discuté avec ses compatriotes avant de braquer l’OM contre le Panathinaïkos.

Mauricio Pochettino n’a pas réussi à regarder l’interview de Dele Alli en entier