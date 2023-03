Michel Platini ne sera pas candidat à la tête de la FFF

Net comme ses coups francs en lucarne de l’époque.

Cité parmi les possibles successeurs à Noël Le Graët à la tête de la FFF, Platini a réfuté l’idée lundi soir sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme : « On va clarifier les choses. J’ai fait une déclaration au mois de juillet quand j’ai été blanchi de mes affaires en Suisse. J’ai dit que je ne reviendrai plus dans les institutions du football. […] Il me semble que la Fédération française fait partie des instances du football : donc je ne reviendrai pas dans le football ni à la Fédération française. »

🗣️💬 "Je ne reviendrai plus dans les institutions de football" 🚨 En exclusivité sur Rothen S'enflamme, Michel Platini annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidence de la FFF. pic.twitter.com/UzEqDdrEyD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 13, 2023

Et lorsqu’on lui rappelle qu’il avait aussi indiqué que cela pouvait être envisageable si l’on venait le « chercher », la légende du football français s’est voulue claire sans pour autant tourner la page : « Personne ne viendra me chercher. Personne ne vient vous chercher, le pouvoir cela se prend ou cela ne se prend pas. Je n’ai aucune volonté de le prendre. J’ai assez donné, j’ai été vice-président de la Fédération française il y a 30 ans, j’ai tout fait. […] Mais mon histoire n’est peut-être pas terminée. Il y a peut-être d’autres choses à faire dans le football, je ne sais pas. J’ai dit la dernière fois que s’il y avait une opportunité ou quelque chose qui me plaisait, je le ferais. Mais pas aujourd’hui. »

Un bon coup de chausson pour ceux qui le voyaient revenir d’ici peu.

