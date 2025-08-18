Sébastien Haller quitte Dortmund pour de bon

Retour au bercail.

Après y avoir passé six mois en prêt, Sébastien Haller signe définitivement au FC Utrecht le temps d’une saison. L’avant-centre ivoirien quitte donc le Borussia Dortmund libre après trois saisons, durant lesquelles il aura inscrit 12 buts en 46 rencontres.

Haller retrouve à 31 ans le club pour lequel il a joué dix ans auparavant, entre 2015 et 2017. Un renfort qui tombe à point nommé pour le FC Utrecht, qui s’apprête à affronter le Zrinjski Mostar en barrages de Ligue Europa.

Encore. — FC Utrecht (@fcutrecht) August 18, 2025

Choisir ses combats

Il était l’une des révélations de la saison 2021-2022 sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam. Haller avait crevé l’écran lors de la phase de poules de la Ligue des champions, en devenant le joueur le plus rapide à atteindre les dix buts dans la compétition. Il inscrira son nom aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Marco Van Basten dans les annales de la C1 et ses performances XXL lui vaudront une 13e place au Ballon d’or 2022.

À 27 ans, la carrière de l’ancien Auxerrois était sur de bons rails. Il sera diagnostiqué d’un cancer des testicules en juillet 2022, peu de temps après son transfert à Dortmund. S’il retrouvera les terrains plusieurs mois après avoir lutté contre la maladie à coups de séances de chimiothérapie, l’international ivoirien ne retrouvera jamais le niveau qui l’a projeté sous le feu des projecteurs lors de la saison 2021-2022.

Devenu indésirable à Dortmund, Haller sera envoyé en prêt à Leganés, puis au FC Utrecht au cours de la saison dernière. L’attaquant semble avoir retrouvé ses marques aux Pays-Bas, inscrivant 6 buts en 18 matchs. « Utrecht est un endroit merveilleux pour moi, tout comme les Pays-Bas. Je peux ramener ma famille dans un endroit qu’elle connaît », explique l’avant-centre de 31 ans à l’annonce de son transfert.

On espère le voir briller en Europe, de nouveau.

Le fils de Wesley Sneijder signe son premier contrat pro