Arsenal serait prêt à chiper une figure de Naples

Les Gunners veulent encore muscler leur jeu.

Selon la BBC, le club londonien serait en discussion avancée pour s’offrir les services de Maurizio Micheli, actuel responsable du recrutement du Napoli.

Passé par Bologne, Brescia, le Hellas Vérone et surtout Naples (où il est revenu en 2018 après un premier passage de 2010 à 2015), Micheli serait une sacrée prise pour Arsenal, même si le leader de Premier League est déjà bien pourvu et ne manque pas de matos dans son effectif.

Chasseur de pépites

L’Italien de 57 ans avait, entre autres, débusqué Marek Hamšík, Kim Min-jae, Asamoah Gyan, et surtout Khvicha Kvaratskhelia, la pépite géorgienne du PSG.

Depuis les départs d’Edu Gaspard et de son adjoint Jason Ayto, les Gunners ont entrepris une refonte de leur organigramme sportif sur les douze derniers mois. Andrea Berta, nommé directeur sportif en avril, aurait fait de Micheli l’une de ses priorités, et « les discussions seraient déjà bien engagées », informe le média anglais.

Peut-être le prix à payer pour décrocher un premier sacre après 20 ans en Ligue des champions.

Sunderland rattrape Arsenal par le col

