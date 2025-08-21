Pour remplacer Rabiot, l'OM ciblerait un milieu du Barça

Marseille veut marquer le coup.

L’OM a débuté la saison en faisant du l’OM. Une belle prépa et puis patatras, l’explosion après la défaite contre le Stade rennais, avec en bonus une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe et la crise qui agite Marseille cette semaine.

Pour l’après-Rabiot, les dirigeants marseillais doivent s’activer sur le recrutement d’un milieu de terrain dans l’urgence. Dans leur viseur ? Marc Casadó, selon Sport. Le milieu du FC Barcelone est l’un des joueurs les plus prometteurs de la Masia, mais avec Pedri et Frenkie De Jong devant lui, tout est plus compliqué pour l’Espagnol.

Un coût estimé à 30 millions d’euros

Selon le média espagnol, Marseille pourrait investir jusqu’à 30 millions d’euros pour le joueur du FC Barcelone. Un montant bien conséquent forcément, mais la vente de Rabiot pourrait bien aider les Marseillais à réunir les pépettes pour s’offrir un milieu plus que prometteur. Pour rappel, l’OM a fixé le prix de départ de son ancien chouchou à 15 millions d’euros.

Vamos à la Casado.

