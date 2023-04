Mauricio Pochettino tient la corde pour entraîner Chelsea

La petite poche bientôt bleue ?

Chelsea, qui reste sur sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues, est déjà à la recherche d’un coach pour la saison prochaine. La nomination de Frank Lampard en remplacement intérimaire de Graham Potter limogé début d’avril, n’a pas arrangé les résultats des Blues (quatre défaites en quatre matchs). The Athletic et Marca se sont accordés ce week-end sur le nom du potentiel futur coach de Chelsea : Mauricio Pochettino. Les noms de Luis Enrique, Julian Nagelsmann ou encore Vincent Kompany, un temps évoqués dans les médias britanniques seraient depuis relégués derrière celui de l’ancien coach du PSG (2021-2022). Passé par Southampton (2013-2014) et Tottenham (2014-2019), l’Argentin de 51 ans, inactif depuis son départ de la capitale, aurait pour lui, selon The Athletic, sa connaissance du football anglais et sa capacité à aider les jeunes à se développer.

🔙 El regreso de Pochettino a la Premier, a punto https://t.co/b0n0VWBhKi Informa @jfelixdiaz — MARCA (@marca) April 23, 2023

Prendre un coach qui a échoué au PSG est souvent synonyme de bon présage.

