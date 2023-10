Mauricio Pochettino donne des nouvelles de Christopher Nkunku

Maurice ravive la flamme.

Blessé au genou depuis le mois d’août et un match de présaison, Christopher Nkunku entrevoit le bout du tunnel avec Chelsea. Absent pour plusieurs mois, il pourrait revenir avant la fin de l’année civile, comme l’a annoncé son entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse. « Peut-être qu’après la prochaine trêve internationale, il sera disponible. Peut-être, ce n’est pas sûr, a annoncé l’Argentin, avant de développer cette grande nouvelle pour les Blues. Il travaille très bien actuellement, il est vraiment proche de revenir. On espère l’avoir le plus vite possible. C’est vraiment un joueur important pour nous. »

L’ancien joueur de Leipzig est en tout cas très attendu du côté de Stamford Bridge. « On a hâte qu’il revienne et qu’il nous aide à marquer plus de buts », a lancé l’ancien coach parisien. Avec 15 buts en 9 journées de championnat, l’attaque londonienne n’est pas encore au niveau des investissements consentis par les propriétaires, et l’arrivée de l’international français pourrait changer beaucoup de choses pour Pochettino : « Quand on voit les buts qu’il a marqués la saison dernière, c’est un joueur qui crée des buts et je pense que c’est ce qui nous manque. Nous pensons que c’est un joueur qui peut être important pour nous, car il a prouvé qu’il pouvait marquer beaucoup de buts. S’il avait été là et qu’il avait déjà marqué 8 ou 10 buts, la situation pourrait être totalement différente pour nous. »

Une nouvelle bonne raison de vite souhaiter la fin de la prochaine trêve internationale.

