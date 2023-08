Christopher Nkunku absent plusieurs mois

Les Blues ont beau avoir acheté 56 Français depuis un an, pas sûr qu’ils arrivent à en mettre un sur le terrain.

Blessé lors d’un match amical face au Borussia Dortmund au Soldier Field de Chicago jeudi dernier, Christopher Nkunku va devoir patienter un moment avant d’étrenner sa tunique en Premier League. Chelsea a confirmé que l’ancien du PSG a été opéré ce mardi matin, sans préciser la véritable nature de cette blessure au genou gauche.

Chelsea Football Club has today released the following statement about Christopher Nkunku. ⤵️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 8, 2023