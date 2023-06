Mathieu Coutadeur fait son retour au Mans

Home sweet home.

Tout juste maintenu en National pour la saison prochaine, Le Mans a commencé les manœuvres pour le futur exercice en offrant un petit bonbon à ses supporters. Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, le club sarthois a annoncé que l’enfant de la maison Mathieu Coutadeur allait revenir là où tout avait débuté pour lui. La durée du contrat n’est pas encore connue, mais on peut imaginer que le joueur de 37 ans aura envie de terminer sa carrière là-bas.

« Mathieu apportera à notre groupe National toute son expérience du haut niveau et son professionnalisme, en plus d’être une figure « sang et or ». Il s’engagera officiellement dans les prochains jours et retrouvera le chemin de La Pincenardière avec ses nouveaux coéquipiers », a-t-on pu lire dans le communiqué. Le milieu de terrain avait à l’époque joué 118 matchs pour le club, appelé à cette période-là le MUC 72, avant de partir à Monaco. Plus récemment, il était l’habituel capitaine de l’AC Ajaccio.

Ce jeudi, le club a aussi annoncé que Grégory Cerdan, ancien défenseur central du Mans, allait prendre les commandes de la formation.

