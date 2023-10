Martin Terrier : « J’ai eu des frissons »

Une petite consolation.

Malgré la défaite du Stade rennais contre le Paris Saint-Germain ce dimanche soir (1-3), le public du Roazhon Park a pu s’offrir un frisson qu’il attendait depuis un moment : l’entrée en jeu de Martin Terrier à la 76e minute de jeu pour son retour sur la pelouse où tout s’était brutalement arrêté neuf mois plus tôt. « On est des compétiteurs donc perdre le match, ce n’est pas le retour que j’attendais. Malgré tout, après ce long chemin parcouru, je suis très heureux d’être de retour, a réagi l’attaquant rennais en zone mixte. Je me suis retracé tous les mois difficiles que j’ai eus à traverser. J’ai pensé à ceux qui étaient à mes côtés, les proches qui m’ont soutenu. Forcément, j’ai eu des frissons quand j’ai entendu l’accueil du public. »

Terrier a également confié qu’il allait devoir écouter « un peu plus » son corps et sait qu’il lui faudra « du rythme » et plus de compétition pour se rapprocher de son niveau d’avant sa blessure. Ce jeudi, il avait failli revenir de manière héroïque à Villarreal, mais Pepe Reina avait repoussé son penalty en fin de partie : « J’ai pris mes responsabilités, j’assume d’avoir loupé. Ça fait partie d’une carrière, peut-être que j’en manquerais d’autres, je n’espère pas. Il y en a plein qui sont passés par là, même si c’était sur mon retour. Je n’ai pas plus cogité que ça. L’attente m’a un peu fait gamberger, il faut le dire. Après, je pense pas que le fait d’avoir attendu neuf mois pour tirer un penalty a joué dans ma façon de tirer. Maintenant, il faut avancer. »

Sinon, sa spéciale enroulée en lucarne, ce serait pas mal comme premier but cette saison.

