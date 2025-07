Marco Verratti n’a pas été mis à la porte par Luis Enrique

Y a que la vérité qui compte.

En 2023, Marco Verratti s’envolait vers le Qatar après onze ans de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain. D’après plusieurs bruits de couloir de l’époque, le Petit Hibou n’entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur du PSG Luis Enrique. Cette situation aurait poussé Verratti à quitter Paris.

Une routine à casser

Dans une interview donnée à la Gazzetta dello Sport ce mercredi, l’Italien de 32 ans a raconté sa version des faits. « Ils ont écrit que j’avais quitté le PSG parce que Luis Enrique le voulait. C’est faux ! Je vous assure que ma conversation avec Nasser Al-Khelaifi remonte à bien plus loin. À l’époque, je lui avais dit que je partais parce que je cherchais de nouveaux défis. À Paris, gagner était devenu monotone, répétitif », a indiqué le milieu d’Al-Duhail au média italien.

Verratti: "Una cena con Messi e... lo portammo al Psg. Sogno un minuto in A col mio Pescara" https://t.co/VrXvwsoz1f — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 30, 2025

Autre anecdote croustillante dévoilée dans l’interview de Verratti, un repas organisé avec Neymar, Paredes, Di María et Messi à Ibiza. Une tablée royale où les joueurs du PSG avaient encouragé Messi à signer dans le club de la capitale. « Nous avons discuté avec Messi et passé un excellent moment. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes dit au revoir, et le lendemain, nous avons appris qu’il y avait des problèmes entre lui et Barcelone. » Quelques jours après ce banquet, le génie argentin signait à Paris.

Verratti, le futur super agent ?

