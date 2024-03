Marc Keller assume le rajeunissement de Strasbourg

Tout va bien, ou presque, à Strasbourg.

Englué dans une petite crise de résultats avec aucune victoire en Ligue 1 depuis le début de l’année 2024, le RCSA reste treizième au classement et n’est pas (encore) trop inquiété par une possible descente en deuxième division. Dans les colonnes de L’Équipe, Marc Keller en a donc profité pour assumer les choix réalisés avec la vente du club et l’arrivée de BlueCo. Sans éviter le sujet, le président historique du club alsacien a notamment évoqué le rajeunissement de l’effectif observé cette saison avec un mercato réalisé dans cette direction.

« On était arrivés en fin de cycle. Avec Loïc (Désiré), le responsable du recrutement, on avait en tête qu’il fallait rajeunir. On nous dit qu’on ne fait que dans les jeunes, mais on considérait qu’on avait 10 joueurs expérimentés sur 20 à 22. Il ne faut pas caricaturer la stratégie que l’on a mise en place, éclaire le dirigeant. On avait une équipe de 28 ans de moyenne et on voulait descendre à 23, 24. On avait des joueurs du centre de formation qui émergeaient, mais c’est vrai qu’on a pu aussi se placer sur des jeunes courtisés avec les moyens apportés par BlueCo. Les joueurs à potentiel, c’est la politique de BlueCo, mais c’est aussi la nôtre. »

Pour le reste, les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles : le patron « garde les commandes ».