Le Betis a retrouvé son Ken

Barbie sera habillée en vert la saison prochaine.

Marc Bartra revient au Betis après un break d’une saison dans le club turc de Trabzonspor. Le joueur de 32 ans avait déjà évolué dans le club sévillan entre 2018 et 2022 (146 matchs). Il avait dû s’envoler pour la Turquie à contrecœur à la suite de difficultés financières du club. « JE SUIS DE RETOUR À LA MAISON. Bonheur pur, joie, engagement, désir, illusion… !!!!! Comme tu m’as manqué… » a réagi l’Espagnol sur son compte Twitter.

🎬🍿🤪 En los mejores cines. pic.twitter.com/0lHcRjfmj6 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 25, 2023

Le mercato du Betis se porte plutôt bien. Le défenseur central formé au Barça est la quatrième recrue du club après Marc Roca, Ayoze Pérez et Héctor Bellerín. Les Verdiblancos n’ont pas chômé, surtout après le départ de leur légende Joaquín et plus récemment de Sergio Canales.

Quel autre de ses ex le Betis compte rappeler pour finaliser le mercato ?

