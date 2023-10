Manchester City perd l'une de ses légendes

Ce soir, Manchester est bleu.

« Une légende du club à chaque niveau. » Ce sont avec ces mots que le communiqué de Manchester City décrit Francis Lee, ancien attaquant des Skyblues, décédé ce lundi des suites d’un cancer à l’âge de 79 ans. Au-delà de ses 148 pions plantés en 330 matchs avec l’autre club de Manchester, il a remporté le championnat d’Angleterre à deux reprises, en 1968 avec Manchester City et en 1975 avec Derby County. C’était d’ailleurs la dernière fois que City s’était adjugé ce trophée avant qu’un certain Sergio Agüero ne mette fin à la disette en 2012.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts we announce the passing of former Manchester City player and Chairman Francis Lee.

Everyone at Manchester City would like to send their condolences to the friends and family of Francis at this very difficult time.

— Manchester City (@ManCity) October 2, 2023