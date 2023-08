Manchester City aurait dit non à deux gros clubs pour Bernardo Silva

Non, Manchester City ne compte pas se laisser piller.

Si le vainqueur de la Ligue des champions 2023 a déjà vu partir Riyad Mahrez ou Ilkay Gundogan, il n’a pas très envie de rompre avec Bernardo Silva. Pourtant très courtisé et désireux de connaître une nouvelle aventure selon certaines rumeurs, le Portugais pourrait finalement rester chez le roi d’Angleterre.

Understand Manchester City have told PSG and Barcelona that they have NO intention to negotiate at any condition for Bernardo Silva. 🚨🔵 #MCFC

Man City will also offer new contract to Bernardo very soon.

Player’s position will be crucial; but Man City have been strong & clear. pic.twitter.com/QNPeX58IvF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023