Malgré les critiques de Manchester City, Mikel Arteta assume ses choix tactiques

Faute avouée à moitié pardonnée.

Définitivement, le choc des titans entre Manchester City et Arsenal (2-2) a fait couler beaucoup d’encre. Malgré le rouge reçu par Arsenal avant la mi-temps, plusieurs joueurs Citizens avaient vivement critiqué la tactique ultra-défensive de son adversaire. Des attaques que Mikel Arteta a tenu à parer ce mardi. L’ancien adjoint de Pep Guardiola assume et justifie le plan du jeu utilisé par ses joueurs. Pour cause, Arsenal était à deux doigts de réussir son coup, avant que John Stones n’égalise en toute fin de match.

Arteta ne voulait pas reproduire les erreurs du passé

« Nous avons déjà tourné la page. Nous avons joué le match qu’il fallait, a-t-il estimé. Les 10-15 premières minutes, nous n’y arrivions tout simplement pas à 11 contre 11, puis c’est allé beaucoup mieux et ensuite, nous avons été plongés dans un contexte très différent. Nous devions agir d’une manière différente, nous apprenons aussi du passé, parce que malheureusement nous nous sommes retrouvés dans cette situation contre eux trois fois très récemment ». Visiblement la gifle reçue en août 2021 (5-0), où ses joueurs avaient été réduits à dix après l’expulsion de Granit Xhaka, a laissé une belle marque.

On a déjà hâte d’être au match retour.

