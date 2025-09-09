S’abonner au mag
L'UNFP regrette le mode « école des fans » des clubs avec la FIFA

QB
Footballeurs de tous les pays, unissez-vous !

Alors que le sujet du calendrier et des cadences imposées aux joueurs revient inlassablement, David Terrier, président de l’UNFP et de FIFPRO Europe, a tapé du poing sur la table dans l’After Foot. Le représentant du syndicat français dénonce le double jeu des clubs, dont les actes ne suivent pas les grands discours. « Certains se plaignent des cadences mais il y a une évidence : quand j’entends des présidents de clubs et de fédérations se plaindre alors qu’ils ont un pouvoir de vote avec la FIFA… Eux ont tout validé, ils ont voté la Coupe du monde des clubs », souligne-t-il.

« Ils s’expriment et ils ont le droit, mais ils ont quand même validé tout ce qu’il s’est passé. Il y a eu des votes et ils s’aperçoivent maintenant qu’ils ont fait des erreurs alors ils essayent de revenir, déplore Terrier. Le développement des compétitions par la FIFA, tout le monde l’a voté ! (…) C’est un peu l’école des fans : tout le monde applaudit la FIFA et donne un 10. Mais à la fin, on ne peut pas venir se plaindre que les joueurs jouent trop. » En 2024-2025, Bradley Barcola a disputé 73 matchs, tandis que Federico Valverde a joué 6 029 minutes, l’équivalent de presque 67 matchs en intégralité.

On s’arrête quand ?

Meilleurs buteurs en sélection : un sacré coup de balai

QB

