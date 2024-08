Luis Henrique prolonge à l’OM

Joueur de l’OM et coach du PSG en même temps, très fort.

Luis Henrique a sorti une partition presque parfaite, samedi, sur la pelouse de Brest en inscrivant un doublé, soit autant de buts que ce qu’il avait inscrit jusqu’ici sous le maillot olympien depuis son arrivée, en 2020. Revenu dans la cité phocéenne l’hiver dernier après un prêt d’un an et demi à Botafogo, le Brésilien avait fait une très bonne impression et avait retrouvé sa place dans le onze olympien. Malgré tout, la tendance était plutôt à un départ de l’ailier gauche. Retournement complet de situation ce vendredi après-midi, avec l’annonce de sa prolongation de contrat jusqu’en 2028.

𝐏𝐚𝐫𝐚𝐛𝐞́𝐧𝐬 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 👏🇧🇷 Notre ailier brésilien prolonge l’aventure olympienne jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️💙 pic.twitter.com/HJN1AEliJW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 23, 2024

Bel exemple de résilience.

