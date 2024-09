Luis Enrique : « J’aimerais que le football soit beaucoup plus accessible »

Aussi accessible qu’un titre de champion d’Europe pour le PSG.

Comme tous les entraîneurs présents en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique s’est vu poser la question de la visibilité de la Ligue 1 depuis le rachat de ses droits par DAZN, cet été. Le technicien espagnol a assuré ne pas avoir suivi de près le feuilleton des droits TV du championnat et y est allé de son constat plus global.

« J’aimerais vraiment que le football soit beaucoup plus accessible pour tous les supporters et que les gens puissent profiter complètement d’un sport aussi merveilleux que le football. Mais c’est un désir qui est exprimé en avouant ma plus grande ignorance », a-t-il d’abord déclaré, avant d’atténuer : « Il est évident qu’il faut payer de nombreux contrats, qu’il y a beaucoup de paiements, beaucoup d’argent en jeu dans le football et beaucoup de parties à contenter. »

Au pire Luis a déjà poussé la porte : tous sur Twitch !

