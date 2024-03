Luis Enrique fait son retour sur Twitch

« El retorno ! »

Luis Enrique a fait une grande annonce ce lundi soir : son retour sur la plateforme de streaming Twitch. L’entraîneur du Paris-SG, qui ne s’est pas prêté à l’exercice depuis la Coupe du monde 2022, profite donc la trêve internationale pour donner rendez-vous à ses fans, qui sont près de 800 000 à le suivre. Dans sa courte vidéo, le technicien espagnol, qui n’entretient pas souvent une bonne relation avec les journalistes, a assuré que ce sera comme toujours « une discussion spontanée et sans filtre. » L’occasion pour « Lucho » de se montrer sous un autre jour, plus détendu et bavard qu’en conférence de presse. Pour les curieux, son prochain stream aura lieu ce jeudi 21 mars à 20 heures.

Vuelvo a mi canal de Twitch, el jueves 21 de Marzo, 20:00.https://t.co/13b4hMYxDu pic.twitter.com/Ft0aPeEC9j — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) March 18, 2024

Préparez le pop-corn.

