Luis Enrique très heureux du mercato du PSG

Le boss est satisfait.

Avec seulement quatre recrues (Matvey Safonov, Willian Pacho, João Neves et Désiré Doué), le mercato du Paris Saint-Germain fait beaucoup parler. Mais pas de quoi affoler Luis Enrique, qui s’est montré très heureux de l’été parisien, à la veille du déplacement à Lille. « Je crois qu’on a fait un très bon mercato. On s’est renforcés, avec un joueur par ligne. Je suis plus que satisfait. Nous savions que ce serait un mercato difficile, c’est pareil pour toutes les équipes. Nous avons déjà une très bonne équipe, car la saison dernière, on s’était bien renforcés. On cherche à développer ce projet », a développé le technicien face à la presse.

L’Espagnol a également été interrogé sur son rôle, aux côtés du directeur sportif Luis Campos, dans le choix des recrues. « Depuis que je suis arrivé au PSG, même avec le mercato déjà débuté (l’été dernier), j’ai eu une influence, a-t-il affirmé. Ce serait ridicule qu’un club recrute des joueurs sans prendre en compte l’avis de son entraîneur. On n’a pas pris un seul joueur sans que j’aie donné mon avis. Une autre chose est de savoir si je les ai fait progresser. »

Le seul moyen de mettre fin au débat.