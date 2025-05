Luis Enrique est bien le meilleur entraîneur de l’histoire du PSG

Passion Luis Enrique.

À un match d’une finale de Ligue des champions, l’entraîneur espagnol fait rêver les Parisiens d’un trophée convoité depuis des années. Proche d’un quadruplé historique, l’Asturien a même réussi à séduire la majorité de la très exigeante communauté de sofoot.com. Dans un sondage publié cette semaine, vous êtes 59% à considérer qu’il peut déjà être couronné meilleur coach de l’histoire du PSG.

Lucho bouillant

En épluchant les commentaires, on se rend compte d’une différence entre la majorité silencieuse et ceux qui se servent de leur clavier. Si certains comme V. Mistelroum et boules de gomme reconnaissent que « dans l’ère qatarie, deux équipes sortent du lot à mes yeux, en matière de supériorité et d’impression visuelle : celles de Blanc en 2016 et d’Enrique », beaucoup préfèrent attendre la fin de saison. Par exemple, Padebol reste terre à terre : « Deux championnats et une Coupe de France, ça ne fait pas de toi le meilleur. » Tout ça, ça ne rendra pas Maradona a trouvé la bonne formule : « C’est à la fin du bal qu’on vend la peau de l’ours. »

Sa personnalité (étudiée en profondeur dans le So Foot nº221) a aussi été l’objet d’avis très tranchés. Qu’ils soient conquis comme Nunito : « J’avais du mal à l’encadrer, mais les reportages à son sujet, sa façon d’être entier et sa récente envie de répondre aux interviews en français me l’ont rendu sympathique. » ; ou plus récalcitrants comme Asts : « Je ne sais pas si c’est le meilleur, mais en tout cas c’est le plus détestable. »

Une concurrence bien prestigieuse

Bien sûr, Luis Enrique n’est pas le seul à avoir eu de gros parcours européens avec le club de la capitale. Laurent Blanc a été évoqué, mais difficile de déterminer un vainqueur avec Artur Jorge. Arrivé en 1991 avec Canal+, le moustachu fut l’artisan d’un chantier qui mena à la Coupe des coupes 1996, sous la houlette de Luis Fernandez. De quoi emplir Nunito de nostalgie : « Sa classe, sa moustache, et son équipe de dingue… Tant que Luis Enrique n’a pas soulevé la coupe, Big moustache tient encore la corde. »

Si des petits malins préfèrent la moustache de Guy Lacombe, d’autres ont trouvé un coach qui se dégage dans les années 2000, décennie bien néfaste pour le PSG. C’est le cas de Franclaude, touché par un Bosnien colérique : « Pour moi Vahid restera à jamais le meilleur, avoir emmené des types comme Fiorèse, Pierre-Fanfan, Cubilier, Romain Rocchi ou Jérôme Alonso si proches du titre et en LDC, faut être un magicien. » Paris et les entraîneurs de caractère : une grande histoire d’amour.

La conclusion pour En Jaune et contre tout : « J’attends la victoire finale en LDC pour changer mon vote. »

