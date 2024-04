Luis Enrique confiant avant le match retour contre le Barça

Pas inquiet pour un sous Luis Enrique.

Présent en conférence de presse à la veille du quart de finale retour du PSG face au Barça, Luis Enrique a été fidèle à lui-même, maniant langue de bois et franc-parler, sans jamais vraiment donner d’indication à ses interlocuteurs. Il a toutefois été très clair sur le match de demain et sur son issue pour son équipe. « Je suis convaincu que l’on va renverser la situation » a ainsi déclaré le technicien espagnol. Concédant que les deux jours qui ont suivi la défaite à l’aller on été dur mentalement pour l’ensemble du groupe et du staff, il a souligné la mobilisation collective et répété sa confiance en amont du match.

Martelant qu’il faut « accepter la défaite », il a rappelé qu’il avait tout de même fallu retrouver ses esprits. « Les deux jours après le match ont été difficiles, a-t-il concédé. Il a fallu retrouver notre état mental et physique, mais le football professionnel a ça de bon, c’est que l’on rejoue le même rival la semaine suivante. On a une manche retour, on sait ce que l’on veut faire et je pense que nous sommes dans une super période ». Au courant des statistiques défavorables au PSG, il a même souligné sa volonté de marquer l’histoire : « Le PSG n’a jamais été capable de se qualifier après avoir perdu à l’aller, mais demain nous allons le faire. »

Les supporters parisiens aimeraient avoir la même assurance que lui.

