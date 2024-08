Luis Enrique compare le mercato parisien au marché des machines à laver

Bienvenus dans l’Enrique Show.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, faisait face à la presse ce jeudi. Interrogé sur le mercato parisien, l’ancien coach du FC Barcelone s’est montré clair : le club ne ferme pas la porte à de potentiels renforts, mais n’ira pas faire le forcing pour signer des joueurs supplémentaires dont la valeur serait surestimée. Et l’Espagnol s’est essayé à l’art subtil (et surtout très technique) de la métaphore filée.

« Nous n’avons aucune priorité, on a déjà une équipe qui a été championne, on observe le mercato, on regarde si un joueur apparaît à un prix normal, mais on ne fera pas de dépenses exagérées », a expliqué Enrique, avant d’illustrer son propos : « Quand une équipe comme le PSG veut acheter une machine à laver, au lieu de coûter 4 euros, elle en fait 400. Et ensuite la machine doit fonctionner comme si elle valait 400 euros, alors qu’elle en vaut 4. »

😅 "Quand le PSG veut acheter une machine à laver, au lieu de coûter 4 euros, elle en vaut 400…" Luis Enrique a évoqué le mercato parisien en conf' avec une métaphore amusante pour souligner la valeur surestimée de certains joueurs sur le marché. pic.twitter.com/EQDunP3d2u — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2024

Le club parisien s’est en effet déjà bien renforcé cet été, avec les arrivées de Désiré Doué, Willian Pacho et João Neves, mais vient de perdre son buteur Gonçalo Ramos, qui sera absent trois mois après une blessure face au Havre, vendredi dernier. Mais la priorité ne serait pas à l’ajout de nouveaux joueurs du côté parisien, mais plutôt au dégraissage, puisque le club cherche « aussi à laisser partir ceux sur lesquels on ne compte plus » d’après Luis Enrique, qui fait notamment allusion aux indésirables comme Manuel Ugarte.

Par contre, quatre euros pour une machine à laver, on ne sait pas dans quel monde ça existe.

Un documentaire sur Ángel Di María va sortir sur Netflix