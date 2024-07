Luis de la Fuente : « Le plus important n’est pas l’exploit, mais tout le processus »

Après l’Euro espoirs et celui des moins de 19 ans, Luis de la Fuente gagne un nouveau trophée. Et quel trophée !

Le sélectionneur espagnol a félicité l’ensemble de son groupe après la victoire de la Roja à l’Euro. « Le sport est une question de valeurs. Cette génération est un exemple pour la société. Les jeunes, les anciens… Le plus important n’est pas l’exploit, mais tout le processus. Ce serait formidable si vous pouviez les mettre en valeur », a-t-il réagi en conférence de presse après la rencontre.

Avant de poursuivre : « On n’était pas favoris, mais dans la position d’un potentiel gagnant. Nous l’avons fait d’une telle manière qu’il est difficile d’améliorer quelque chose comme ça. Mais j’aimerais que mes joueurs continuent à grandir et à faire mieux, d’essayer de gagner. Ce groupe de footballeurs est extraordinaire. […] Ils doivent tous être fiers. Je l’ai dit au début, je le répète encore aujourd’hui, ils rendent mon travail tellement plus facile. Je suis vraiment heureux pour eux, pour l’enthousiasme que nous avons suscité, tout d’abord pour mes joueurs et mon équipe technique, et pour toutes les personnes qui ont formé cette famille et avec lesquelles nous travaillons désormais. »

L’Espagne est venue à bout de la Croatie, de l’Italie, de l’Albanie, de la Géorgie, de l’Allemagne, de la France et l’Angleterre, terminant invaincue à l’Euro et remportant ainsi le tournoi pour la quatrième fois de son histoire, un record. « J’étais sûr que mes joueurs adhéraient à mes propos. En un an et demi, nous n’avons pratiquement pas échoué. J’ai toujours eu à cœur que mes joueurs me croient. Si quelqu’un a besoin de revoir un commentaire, c’est à cela que servent les archives des journaux. Personne ne nous a rien donné gratuitement. » Luis de la Fuente a également encensés les coéquipiers de Lamine Yamal : « Nous avons tout gagné ensemble. [Mikel Oyarzabal] n’échoue jamais. Il donne et fait toujours des choses. Il a su profiter du travail de Morata. Zubimendi a également été le meilleur joueur du monde. S’il vous plaît, Rodri Ballon d’or maintenant. On a les 26 meilleurs joueurs du monde. »

Son capitaine Rodri l’a également couvert de louanges en conférence de presse : « Je veux ouvertement dire que le football espagnol mérite un Ballon d’or. Luis de la Fuente a formé cette génération de joueurs depuis plusieurs années. C’est pour cela que ce n’est pas une coïncidence, il connaissait la matière première. »

