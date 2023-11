L’UEFA cherche à faire mieux que la FIFA concernant les droits humains

Ceferin 1 – Infantino 0.

Dans un communiqué commun avec la fédération de football allemande, l’UEFA a annoncé, mardi, ses mesures concernant les droits humains lors du prochain Euro, qui se tiendra du 14 juin prochain au 14 juillet, sur les terres de Gerd Müller. Dans ce qu’ils ont intitulé la « Déclaration des droits de l’homme pour l’Euro 2024 », les deux organes prennent position, de façon dissimulée, par rapport à la FIFA et à l’interdiction du brassard « One Love » lors du Mondial au Qatar. Elles annoncent aussi créer un cadre relatif au respect de ces droits, ainsi que des processus pour ce faire.

UEFA and @DFB have today unveiled our human rights declaration for #EURO2024, covering these #sustainablefootball topics: ✅ Accessibility, diversity & inclusion ☑️ Discrimination and abuse ✅ Safety, health and well-being ☑️ Freedom of speech Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) November 14, 2023

Les engagements concernent principalement les discriminations et les abus, l’accessibilité, la diversité et l’inclusion, la santé et le bien-être, et surtout la liberté d’expression. Une opposition forte au Mondial qatari donc, qui s’était fait remarquer par sa grande indulgence envers des mesures très restrictives quant aux libertés individuelles dans l’État du Golfe. Le communiqué, sans les préciser, fait aussi état de sanctions et de mesures prises à l’encontre de toute personne se positionnant en contradiction avec l’ensemble de ces droits. Enfin, en clôture, l’ensemble des acteurs de l’Euro se rassemblent autour de la volonté d’organiser « un tournoi en faveur de la démocratie, du respect, de la tolérance et du respect des droits humains ».

Puisqu’on parle d’expression, ça sonne quand même comme de la LV1 communication.

