Lucas Hernandez en galère dès son arrivée à Clairefontaine

Si les marches de Clairefontaine en inspirent certains pour sortir leur plus bel outfit, d’autres se tapent une honte à balancer au prochain Rapido du magazine. Ce lundi, c’est Lucas Hernandez qui a cassé tout le mythe de l’arrivée au château. Bloqué dans le carrosse qui l’amène à quelques mètres de l’entrée du bâtiment de prestige, le défenseur au sourire Colgate a dû tambouriner sur la vitre teintée pour qu’on vienne lui ouvrir.

😅🇫🇷 Lucas Hernandez bloqué dans la voiture à son arrivée à Clairefontaine !#beINSPORTS pic.twitter.com/SiQMKxwOwh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 23, 2026

Il en faut peu pour être peureux

Une fois sorti de la Volkswagen blanche, le bonhomme assorti à l’automobile a lâché un pouce en l’air accompagné d’un sourire crispé avant de balancer par deux fois qu’il a eu les chocottes. « Oh j’ai eu peur, j’étais bloqué ! » a-t-on pu entendre de la bouche de l’habituel boute-en-train des Bleus. Cinéma ou véritable sueurs froides, Lucas est enfin arrivé à destination : no pasa nada.

Si cette voiture pouvait l’inspirer pour bloquer les attaques brésiliennes et colombiennes…

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