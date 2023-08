Lucas Hernandez déjà sous le charme de Mbappé

Séduit en une mi-temps.

Kylian Mbappé a fait son retour à la compétition sur la pelouse du Stadium de Toulouse, inscrivant le premier but de la saison du PSG depuis le point de penalty. « C’est un joueur extraordinaire, on le sait tous. J’ai la chance de pouvoir jouer avec lui en équipe de France, maintenant ici en club, s’est réjoui Lucas Hernandez après la rencontre en zone mixte. C’est une fierté de pouvoir jouer avec lui, on s’entend très bien. En espérant que cette année, il va bien nous aider sur le terrain parce que c’est un joueur très très important pour le PSG. »

Le défenseur tricolore a également appelé à la patience après les deux matchs nuls inauguraux d’un club de la capitale en pleine mue. « On est en construction, c’est un projet avec beaucoup de nouveaux joueurs, le nouveau coach, a-t-il plaidé. On est en train de mettre en place petit à petit. On a encore besoin d’un peu de temps mais ça se voit déjà sur le terrain qu’on est très ambitieux. Je pense qu’après, dans le futur, les résultats vont arriver. »

Pourquoi parler de construction tactique quand on a le Kyks ?