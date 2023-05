Loïs Openda ne voit pas Lens manquer la Ligue des champions

« Ce sont les meilleures équipes… »

Le stade Bollaert, un mardi soir de Ligue des champions avec le célèbre hymne écrit par Tony Britten, Loïs Openda aimerait le vivre avec son RC Lens la saison prochaine, comme il le confirme lors d’un entretien à La Voix du Nord, ce vendredi : « Entendre la musique de la Ligue des champions, c’est un rêve de gosse. » Les Lensois reçoivent l’OM, ce samedi pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Ce match pourrait être une « finale » pour la seconde place, même si Igor Tudor ne l’entend pas de cette oreille.

Le natif de Liège ajoute : « La jouer avec une équipe comme celle-là, c’est un rêve pour chacun des joueurs, des coachs, des personnes du club. La jouer en tant que titulaire, vouloir gagner et amener ce club très loin, forcément, ces ambitions sont là. » Le Belge est arrivé dans le Nord de la France lors du dernier mercato estival contre 10 millions d’euros, en provenance du Club de Bruges. Avec les Brugeois, Loïs Openda a déjà joué 9 matchs lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020. L’homme aux 18 buts en 33 matchs de Ligue 1 sera très convoité cet été, mais préfère « rester tranquille ». Le buteur des Sang et Or conclut : « À la fin de saison, si je veux écouter, j’écouterai. J’ai un contrat jusqu’en 2027. Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens. »

Il a bien dit « pour l’instant ».

