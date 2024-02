Loïk Le Priol, assassin de Federico Aramburú, serait entré au GUD via le Kop of Boulogne

Le 19 mars 2022, Federico Martín Aramburú était pris à partie et assassiné par Loïk le Priol. Cet individu, figure réputée de l’ultra droite française, est un membre du GUD, le Groupe Union Défense, une organisation étudiante parisienne réputée pour sa violence. Dans le dernier numéro de Society, on apprend ainsi que Loïk le Priol aurait rejoint le GUD par l’intermédiaire du Kop of Boulogne, ancien groupe hooligan. D’après plusieurs de ses camarades de classe, Le Priol vantait son appartenance au Kop of Boulogne, « Il le disait librement à la cantine : ‘J’ai fait une ratonnade ce week-end’. Il se vantait d’être du GUD et du Kop of Boulogne », a révélé un ancien ami et camarade de classe.

Prenant ses origines dans les années 1970-1980, avec la montée en force du mouvement punk et anarchiste, le Kop of Boulogne a été la source de nombreux affrontements entre hooligans parisiens et hooligans d’équipes extérieures. À son origine, la tribune Boulogne (à l’opposée de la Tribune Auteuil) était ouverte aux supporters visiteurs. Le Kop of Boulogne a été mis en sommeil, puis dissous à la suite du plan Leproux au début des années 2010.

Une longue enquête sur le meurtre de Federico Martín Aramburú, à retrouver dans le dernier numéro Society, en kiosque depuis ce jeudi.

Il y a deux ans, le rugbyman Federico Aramburu mourait après s'être fait tirer dessus en plein Paris. Society retrace le parcours de son meurtrier présumé, Loïk Le Priol, visage ultraviolent d’une ultradroite de plus en plus inquiétante. Dans tous les kiosques depuis ce jeudi. pic.twitter.com/llSYTFNypg — Society Magazine (@SocietyOfficiel) February 15, 2024

La FFF créé une commission de l’engagement