Un superbe conte de Noël à Liverpool.

Dans une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux du LFC, on voit l’entraîneur des Reds Jürgen Klop accueillir au sein du centre d’entraînement du club « le plus grand supporter de Liverpool qu’il ait vu ». Dáire Gorman, jeune Irlandais de 12 ans, souffre du syndrome de Crommelin, maladie très rare : il est né sans avant-bras et sans fémur dans les deux jambes. En septembre dernier, une vidéo montrait le jeune homme (qui décrit le Liverpool FC comme « son meilleur ami ») très ému lors de sa première fois à Anfield, au moment de l’interprétation de « You’ll Never Walk Alone » en amont de la victoire contre Aston Villa.

An emotional way to start your Christmas 🥹 Here’s Dáire’s story… and a special day he’ll never forget ❤️ pic.twitter.com/NNDIjbcLAp — Liverpool FC (@LFC) December 25, 2023

La vidéo a été visionnée des millions de fois et a attiré l’attention de « Kloppo ». L’Allemand a ainsi invité début décembre Kirkby Dáire et sa famille : le jeune a pu rencontrer certaines de ses idoles – dont Mohamed Salah et Luis Díaz – et regarder l’équipe s’entraîner. Le supporter et l’entraîneur de Liverpool en ont profité pour échanger, et notamment évoquer ce qui les lie tous les deux à ce club si particulier.

Un peu de tendresse, ça ne fait jamais de mal.

