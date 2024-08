L’improbable bilan de João Neves depuis son arrivée au PSG

Poussez-vous, je n’ai pas le temps !

L’été de João Neves défile à une vitesse folle. Après avoir disputé sa première compétition internationale sous les couleurs du Portugal durant l’Euro, le milieu récupérateur/relayeur a enchaîné par un transfert au Paris Saint-Germain depuis Benfica, et des performances assez impressionnantes dans la capitale. Au total, il cumule ainsi 113 minutes de jeu (une entrée contre Le Havre lors de la 1re journée et une titularisation face à Montpellier ce week-end) – soit un match et demi – pour un bilan improbable. En aussi peu de temps, le Portugais s’est en effet installé en tête du classement des passeurs, avec quatre offrandes (ou trois, si la LFP lui retire sa passe décisive pour Bradley Barcola, auteur d’un but en soliste face au HAC).

Le symbole d’une adaptation express pour le gamin de 19 ans, professionnel depuis deux ans seulement et déjà prêt à suivre les pas de Marco Verratti. La cigarette en moins ?

On lui pardonne même son short trop remonté.

Bradley Barcola, sucré et pétillant