Les Bleus avec Doué, Lenglet et Kalulu pour défier l’Espagne

C’est ce qu’on appelle faire avec les moyens du bord.

Pour défier l’Espagne ce jeudi soir en demi-finales de la Ligue des nations, Didier Deschamps a été obligé de bricoler en défense, avec l’absence de trois titulaires habituels. Le Turinois Pierre Kalulu fera ainsi ses grands débuts en équipe nationale, aux côtés de Clément Lenglet, de retour en sélection presque quatre ans plus tard (sa dernière cape remonte à novembre 2021 contre le Kazakhstan). Le Colchonero formera la charnière avec Ibrahima Konaté, tandis que Theo Hernandez tiendra sa place à gauche.

Un peu plus haut, Adrien Rabiot et Manu Koné seront associés dans l’entrejeu, tandis qu’un trio formé d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué sera au soutien de Kylian Mbappé. Le sélectionneur mise donc sur la forme de ses deux ailiers parisiens, brillants il y a cinq jours en finale de Ligue des champions contre l’Inter. En face, l’Espagne se passe notamment de Fabián Ruiz, laissé sur le banc.

🚨 OFICIAL | 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 👥 Así sale Luis de la Fuente contra Francia.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/CJkaNyraPi — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 5, 2025

Suffisant pour venir à bout d’un gamin de 17 ans au sourire démoniaque ?