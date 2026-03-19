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Pas de revanche face au PSG pour Hugo Ekitike

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Pas de revanche face au PSG pour Hugo Ekitike

La revanche n’aura pas lieu. Enfin, c’est ce qu’il dit. Après la balade de santé de Liverpool contre Galatasaray lors du huitième de finale retour (4-0), Hugo Ekitike s’apprête à retrouver le PSG en quarts. Et monsieur frisotti ne se prend pas pour Batman : la vengeance, ce n’est pas lui. Au contraire, l’ancien Parisien (2022-février 2024) est tout content de retrouver Paname.

« Ça reste un club que j’aime. »

« Ça fait plaisir de les retrouver, admet le Rémois de naissance. Franchement, c’est bien. Ça va être intéressant. Un bon match, un bon test pour l’équipe et pour moi. Mais il n’y a pas de sentiment de revanche. Je fais mon boulot. Je joue avec mon équipe, dans un environnement différent. On a des parcours différents. Ça reste un club que j’aime. »

Mais la grande tige aux mèches blondes est loin d’être trop bonne, préférant s’attarder sur la recette pour faire tomber le PSG plutôt que sur la fascination des retrouvailles en perspective : « C’est bien de les retrouver à ce stade de la compétition. Je ne me concentre que sur Liverpool. Un peu comme aujourd’hui, il faudra montrer de la cohésion, être solidaires et travailler en équipe face au PSG. Les individualités et notre préparation tactique feront la différence. On a de la qualité. J’ai confiance. »

Ekitike buteur à Paris, selon la prophétie.

Slot pense que le PSG craint (un peu) Liverpool

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