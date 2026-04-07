Le Bayern se plaint auprès de l'UEFA

À la guerre comme à la guerre. Le Real Madrid est bien décidé à jouer toutes les cartes à sa disposition pour déstabiliser le Bayern mardi soir. Raison pour laquelle la Casa Blanca va fermer le toit rétractable du Santiago Bernabéu. Pas parce que les conditions météo seraient défavorables, mais pour embêter son adversaire.

L’UEFA a donné son feu vert à la demande du club madrilène, qui espère ainsi faire monter le température et rendre le contexte encore plus hostile pour les joueurs bavarois. Selon AS, le Bayern a moyennement apprécié et a fait part de son mécontentement à l’UEFA quant à ces conditions de jeu. « À Chamartín, on ne veut rien laisser au hasard et on cherche à exploiter au maximum l’avantage du terrain », écrit le quotidien catalan Sport, évoquant la volonté de « créer une ambiance encore plus assourdissante ».

Heureusement que Timo Werner n’est pas concerné.

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