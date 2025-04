Le PSG saisit l’UEFA à cause de la taille du parcage à Arsenal

Bruno Retailleau et les préfets français risquent de demander la nationalité anglaise.

Cette année plus que jamais, les supporters du Paris Saint-Germain s’offrent un tour de l’Angleterre et comptent bien continuer à ramener de bons souvenirs au moment de retraverser la Manche. Après avoir visité les superbes villes de Liverpool et de Birmingham, les Parisiens vont retourner à Londres, mardi prochain, pour affronter Arsenal en demi-finales de Ligue des champions. Ils y avaient déjà fait un tour, en octobre dernier, mais s’étaient alors fait corriger par les Gunners.

Des raisons de sécurité

Mais les ultras du PSG ne seront pas accueillis de la meilleure des manières. En effet, ce jeudi, le club anglais a indiqué à celui de la capitale française que le parcage ne comptera que 2 500 supporters, au lieu de 3 000, comme lors de la phase de ligue. D’après L’Équipe, les responsables britanniques ont assuré que cette décision découlait de raisons sécuritaires. Ils mettent également en avant l’organisation du marathon de Londres, pourtant plus de 48 heures avant le coup d’envoi du match de Ligue des champions.

Le PSG a donc saisi l’UEFA avec la volonté d’obtenir un parcage de 3 000 places. La règle veut que celui-ci fasse 5% de la capacité totale du stade, alors que l’Emirates Stadium peut accueillir plus de 60 000 personnes. Pour l’heure, les supporters parisiens n’ont reçu un mail que ce jeudi pour acheter leur billet.

Jérémy Ménez devra d’ailleurs réserver sa place en parcage s’il ne veut pas connaître la même mésaventure qu’à Anfield.

