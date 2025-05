Le chauffeur VTC qui a renversé trois personnes après PSG-Arsenal mis en examen

Le chauffeur VTC qui a renversé trois personnes mercredi lors des célébrations de la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions a été mis en examen ce dimanche et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet de Paris a précisé les chefs d’accusation : « violence avec arme par destination suivie d’incapacité » supérieure ou inférieure à 8 jours selon les blessés, « délit de fuite, usage de stupéfiants et conduite malgré invalidation du permis de conduire ». Ce dernier a également interdiction de conduire des véhicules et d’exercer comme chauffeur VTC.

Au moins une plainte déposée

Pour rappel, l’homme s’était retrouvé au milieu d’une foule de supporters qui s’en seraient pris à son véhicule. Selon l’avocat du conducteur, il aurait donc « paniqué » et appuyé sur l’accélérateur. Me Hedi Dakhlaoui a également salué le placement sous contrôle judiciaire de son client en qualifiant cette décision de « salvatrice, qui vient rendre à ce dossier la dimension qui est la sienne depuis le départ, c’est-à-dire la réaction de panique d’un homme dépassé face à un contexte inadmissible dont il n’est nullement à l’origine ». Parmi les trois supporters blessés, un mineur avait été transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. Ce dernier était toujours hospitalisé jeudi soir selon le parquet de Paris, qui n’a pas précisé depuis son état, mais a annoncé qu’au moins une plainte avait été déposée.

